Le propriétaire des Jets de New York est la cible d’une enquête

Le propriétaire des Jets de New York Woody Johnson, qui est également ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, fait l’objet d’une enquête du Département d’État américain. En plus d’avoir tenu des commentaires sexistes et racistes, il aurait cherché à tirer profit de ses fonctions pour le bénéfice personnel de Donald Trump.

En effet, selon les informations rapportées mercredi par CNN, Johnson aurait tenté d’obtenir l’organisation de l’Omnium britannique de la PGA pour l’un des clubs de golf privés du président américain, soit le Trump Turnberry Resort qui est situé en Écosse.

Johnson aurait fait des commentaires racistes sur les hommes noirs et aurait questionné l’existence du Mois de l’histoire des Noirs. Il aurait dit que les hommes noirs ne restaient pas avec leur famille et que cela constituait un grand défi.

Il aurait également été émis des propos déplacés sur l’apparence des femmes dans l’exercice de ses fonctions, à l’ambassade et lors d’événements publics. Très réfractaire à l’idée de participer à un événement dans le cadre de la Journée internationale des femmes, il aurait indiqué qu’il préférait avoir des collègues féminines puisqu’elles «travaillaient plus fort et étaient payées moins cher».

Johnson n’a pas nié les allégations auxquelles il fait face. Pour sa part, la Maison-Blanche a refusé de commenter le dossier.

Johnson, qui est l’un des héritiers de la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson, est ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni depuis novembre 2017.