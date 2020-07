Les sports nautiques ont la cote

Si la pandémie donne bien des maux de tête à de nombreux joueurs de l'industrie touristique, il y en a d'autres qui tirent plutôt bien leur épingle du jeu.

Chez Maximum Location à Shawinigan, le téléphone ne dérougit pas. Des clients de partout à travers le Québec appellent pour louer des embarcations nautiques.

«C'est impressionnant, les lignes sont tout le temps pleines. Les gens appellent pour de l’information et des réservations. On a aussi du monde déçu parce qu'il y a plus de place. L’autre fois, un ponton s'est libéré et dans les cinq-dix minutes suivantes, on l'avait déjà réservé de nouveau», a raconté mercredi à TVA Nouvelles Jean-François Houle, propriétaire chez Maximum Location.

L'entreprise n'a jamais rien vu de tel pendant la saison estivale. Les touristes sont au rendez-vous pour naviguer sur la rivière Saint-Maurice.

Au parc de l'île-Melville, même casse-tête pour la clientèle. Le camping est plein et les activités extérieures, comme le parcours d’Arbre en Arbre, sont prisées. Le parc s'enligne ainsi vers une année record.

Chez Maikan Aventure à Trois-Rivières, on fait aussi face à un début de saison record.

«Cet après-midi, on n'avait plus aucune embarcation à louer de disponible. Tout est loué: kayaks, canots et planches à pagaie. Les clients viennent et sont butés à un mur», a relaté Maxime Johnson, gérant chez Maikan Aventure.

Ces entreprises étaient loin de se douter que l'affluence serait aussi grande cet été. D'ailleurs, pour éviter les déceptions, on conseille de réserver pour vous assurer une place ou une embarcation.