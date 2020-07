Messenger adopte de nouvelles fonctions de sécurité et de confidentialité

Avec les nouvelles mesures, il sera par exemple impossible d’ouvrir l’appli Messenger sans passer par l’authentification de votre téléphone intelligent, que ce soit par déverrouillage avec empreinte digitale ou par le balayage du visage.

Grâce à cette fonction appelée App Lock, personne d’autre que vous ne pourra ouvrir Messenger même si cette dernière a accès à votre téléphone.

De plus, le communiqué précise que «votre identifiant tactile ou facial n'est pas transmis à Facebook ni stocké par celui-ci. Cette fonction est disponible dès aujourd'hui sur l'iPhone et l'iPad et sera bientôt disponible sur Android».

Pour activer cette fonction, il suffit d’ouvrir son compte sur l’appli Messenger, de taper ensuite Confidentialité et enfin Verrouillage d’apps. Ne reste plus qu’à confirmer la fonction de verrouillage et le délai après avoir quitté l’appli.

Messenger - Facebook

Qui peut vous joindre

Une nouvelle fonction de confidentialité sera bientôt intégrée dans Messenger, celle de savoir qui peut vous joindre.

Vous pourrez ainsi décider qui peut vous envoyer un message ou vous appeler directement ou encore qui va dans votre dossier de demandes.

Les responsables de Messenger vont également tester une fonctionnalité similaire à celle qui existe sur Instagram et WhatsApp qui brouille les images dans votre dossier de demandes de messages. Ainsi, vous avez le choix de visualiser une image d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas avant de répondre au message ou de bloquer ou signaler le compte.