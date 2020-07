Normandeau a tout fait pour avoir un procès qu’elle n’aura «probablement jamais», dit son avocat

Nathalie Normandeau a multiplié les démarches au fil des ans pour obtenir rapidement un procès qu’elle n’aura finalement «probablement jamais», se désole son procureur, qui réclame aujourd’hui l’arrêt des procédures en invoquant l’arrêt Jordan.

Me Maxime Roy a une fois de plus rappelé, mercredi matin, que sa cliente l’avait mandaté pour faire tout ce qu’il pouvait afin d’accélérer les procédures depuis son arrestation par l’UPAC en mars 2016.

Il a d’ailleurs fait valoir que sa situation était particulière et devait être analysée sous un angle différent de celui de ses coaccusés (Marc-Yvan Côté, François Roussy, Bruno Lortie, France Michaud et Mario Martel), qui font face à divers chefs d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption dans les affaires municipales pour avoir participé, allègue-t-on, à un système de financement politique occulte.

Sans les critiquer, l’ancienne vice-première ministre explique en substance avoir fait les frais de leur croisade devant la Cour suprême pour connaître l’origine des fuites d’éléments de preuve dans les médias, dans le cadre d’une requête parallèle en arrêt des procédures.

Une «clé de bras» juridique

Cette requête, qui a paralysé les procédures durant un long moment, doit être tranchée avant la tenue du procès et aucune date n’a encore été fixée pour ce dernier. Mme Normandeau a été «prise au piège» avec une «clé de bras» juridique, a exprimé Me Roy, ajoutant que sa cliente n’est «aucunement responsable de la situation dans laquelle elle se retrouve».

«Ce n’est pas elle qui a décidé de se faire un procès elle-même pour un crime; ce n’est pas elle qui a décidé de s’accuser avec des coaccusés; ce n’est pas elle qui a décidé d’assigner (la journaliste) Marie-Maude Denis; ce n’est pas elle qui s’est opposée à l’assignation de Marie-Maude Denis; ce n’est pas elle qui a décidé d’amener le dossier jusqu’à la Cour suprême», a insisté l’avocat, rappelant que sa cliente avait réclamé un procès séparé pour être jugée plus vite.

«Tout le monde, à différents degrés, tout le monde a manqué à Mme Normandeau qui ne souhaitait qu’avoir un procès dans un délai raisonnable», a renchéri Me Roy dans son plaidoyer.

Les délais ont été «largement dépassés»

«Elle souhaitait avoir son procès. Malheureusement, elle ne l’aura probablement jamais parce qu’on vous invite à prononcer l’arrêt des procédures. Il m’apparaît incontournable de reconnaître que les délais ont été largement dépassés, peu importe comment on les calcule, en mois ou en jours. Nous sommes bien au-delà des plafonds prévus», a-t-il résumé.

Le plafond pour tenir un procès, dans une cour provinciale, a été établi à 18 mois par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan. Or, le procès ne pourra se terminer, au mieux, avant la fin 2020, et la défense impute des délais de 57 mois au ministère public.

D’aucuns, comme Me Jacques Larochelle (l’avocat de Marc-Yvan Côté) estiment même qu’il est nettement plus probable que le procès ne puisse se conclure avant la fin 2021 et même 2022, en raison des délais dans l’enquête Serment sur les fuites médiatiques, lesquels retardent l’audition d’une autre requête en arrêt des procédures. Pandémie ou pas, «on parle donc d’un dossier où le délai global sera vraisemblablement de l’ordre des six ans», a martelé Me Larochelle.

L’audition de la requête Jordan – la deuxième à ce jour depuis le début des procédures – se poursuivra au palais de justice de Québec toute la journée et se poursuivra jeudi.