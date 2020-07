Patrice Bergeron doit sa carrière à un entraîneur québécois

Si on peut désigner aujourd’hui Patrice Bergeron comme l’un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale de hockey (LNH), ça n’a pas toujours été le cas. L’attaquant des Bruins de Boston doit son succès comme attaquant défensif à un ancien entraîneur du Titan d’Acadie-Bathurst.

Le Québécois n’a joué qu’une saison complète dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais celle-ci a été déterminante grâce aux conseils de Réal Paiement, qui a connu une belle carrière d’entraîneur en étant derrière le banc de plusieurs clubs du circuit Courteau entre 1986 et 2011.

«Au junior, mon entraîneur de l’époque m’a fait réaliser que je ne pourrais atteindre le niveau suivant qu’avec mon offensive. Je devais travailler sur les mises en jeu et il m’a même fait jouer à l’aile pour un temps cette année-là pour me faire apprendre à jouer ailier droit. Je crois que c’était pour avoir plus d’options [au niveau professionnel]», s’est souvenu Bergeron, en entrevue avec NBC Sports Boston, mardi.

Chasse aux records

Le natif de l’Ancienne-Lorette a travaillé d’arrache-pied depuis cette saison 2002-2003, si bien qu’il a obtenu une neuvième nomination au trophée Frank-J.-Selke, remis au meilleur attaquant à caractère défensif de la LNH, cette année. Il a d’ailleurs remporté le prix à quatre reprises.

«Il [Réal Paiement] m’a dit que si je voulais y arriver, je devais explorer davantage le côté offensif, mais aussi le côté défensif. Je devais devenir meilleur et je ne pouvais seulement me baser sur un aspect pour avancer», a mentionné celui qui a récolté 56 points en 61 matchs en 2019-2020, tout en montrant un différentiel de +23.

«C’était bien à entendre, mais c’était encore mieux de mettre le temps et les efforts pour le faire», a ajouté Bergeron, qui croit que ses entraîneurs chez les Bruins Mike Sullivan, Claude Julien et Bruce Cassidy l’ont également fait progresser à travers les années.

Celui qui aura 35 ans le 24 juillet ne montre aucun signe de ralentissement et il pourrait continuer à ajouter à son record de nominations consécutives pour le Selke. Il pourrait même dépasser Bob Gainey avec un cinquième trophée du genre cette année.