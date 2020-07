Salons et expositions: l'industrie à bout de souffle

À bout de souffle et durement touchée par la pandémie, l’industrie québécoise des expositions, afin de reprendre ses activités le plus rapidement possible, somme le gouvernement et la Santé publique de faire une distinction entre les expositions et les rassemblements.

Depuis mars dernier, environ 225 salons ont été annulés, selon l’Association des professionnels en exposition du Québec (APEQ).

Pour toute la durée de la crise sanitaire, le président de l’APEQ, Dominique Gagnon, estime que plusieurs centaines de millions de dollars et des milliers d’emplois ont été perdus.

«Ce sont beaucoup de pertes et elles sont définitives. On ne peut pas retourner en arrière et elles risquent de s’accroître en fonction du risque de la reprise à l’automne», laisse tomber M. Gagnon.

Le président de l’APEQ demande au gouvernement et à la Santé publique de donner à l'industrie une date de réouverture, et de dissocier son champ d’activité de la catégorie des rassemblements.

«On a besoin d’une date de réouverture pour assurer notre avenir», laisse-t-il tomber, ajoutant que l'industrie vise l'automne pour la reprise.

Alors qu’une seconde vague est à nos portes, M. Gagnon estime que l’industrie est tout de même capable de répondre aux exigences sanitaires.

«On ne jouera pas à l’autruche, on est bien conscients de la situation actuelle, la courbe à la hausse», dit-il.

En partenariat avec d’autres organisations, l’APEQ a produit un guide de mesures sanitaires pour le tourisme. Ce guide a été approuvé par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le 1er juillet dernier.

«Mais nous, on ne fait pas du tourisme. On fait bouger le tourisme, mais on fait des affaires, tient à rappeler M. Gagnon. On ne fait pas des rassemblements ni du social. L’industrie est propice aux échanges et aux achats favorisant l’essor économique du Québec.»

Yves Watier, promoteur, estime qu'il est possible de garantir le respect des mesures d’hygiène lors d'expositions, sans pour autant soumettre ces événements à la limite de 50 personnes maximum dans un lieu fermé.

«Tout comme [dans] les centres commerciaux, les clients des expositions ne se rassemblent pas en groupes pour socialiser et créer des réseaux. Ils ne sont pas statiques, ils circulent sur le site de manière contrôlée et ordonnée», fait-il valoir.

Il cite en exemple le Centre de foires de Québec, dont la superficie de 180 000 pieds carrés permet une grande souplesse d’aménagement et favorise le contrôle de l'espacement physique. Les promoteurs peuvent créer un flux de circulation à sens unique, précise M. Watier, et limiter les entrées et les sorties.