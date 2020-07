Séries MLB plus ouvertes : une décision avant jeudi

Une augmentation du nombre d’équipes en séries éliminatoires dans le baseball majeur ferait encore partie des plans de la ligue.

Selon le MLB Network, la MLB et son association des joueurs prendront sous peu une décision quant à la tenue de séries éliminatoires à 16 équipes plutôt qu’à 10.

Les deux parties chercheraient à s’entendre d’ici le premier lancer de la saison, soit avant le match opposant les Yankees de New York aux Nationals de Washington, jeudi soir à 19h.

Cette expansion faisait partie des plans rejetés par la ligue avant qu’un retour au jeu à 60 parties ne soit accepté à la fin du mois de juin. Selon l’offre initiale, les séries compteraient plus d’équipes pour au moins les campagnes 2020 et 2021, dans un effort de générer plus de revenus.