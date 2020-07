WE Charity aurait transmis des données personnelles de jeunes et d’enfants au Parti libéral du Canada à des fins électorales et aux entreprises privées à des fins marketing, indique une témoin devant le comité des finances des Communes.

Vivian Krause, recherchiste et rédactrice contribuant notamment pour le Financial Post, témoigne aujourd’hui devant le Comité des communes sur les finances qui tente de faire la lumière sur l’entente de près d’un milliard de dollars octroyée sans appel d’offre à WE Charity.

Elle pointe notamment l’application Track your impact créé par le mouvement WE. L’organisation indique que l’idée est de permettre aux consommateurs de s’assurer que leurs achats quotidiens «changent des vies».

Selon l’organisme, près de 4000 personnes utilisent ce système de suivi des achats.

«C’est une mine d’or de données sur des enfants et des milléniaux», a dit Mme Krause.

Elle indique que les libéraux auraient utilisé des données fournies par WE Charity lors de campagnes électorales, pour faire du ciblage électoral chez les milléniaux.

Mme Krause note aussi qu’aux États-Unis WE Charity a reçu 118 M$ en 2019 de la part de géants tels que Microsoft, Allstate et KPMG. En parallèle, l’organisation offre toute une série d’emplois en marketing liés à ces grands donateurs.

«Ma question est la suivante, WE Charity opère-t-elle à des fins caritatives ou puise-t-elle dans les budgets de marketing de ces compagnies», a lancé Mme Krause.