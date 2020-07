WE Charity: Bill Morneau témoignera aujourd’hui devant le Comité des communes sur les finances

Le ministre des Finances, Bill Morneau, témoignera aujourd’hui devant le Comité des communes sur les finances qui tente de faire la lumière sur l’entente de près d’un milliard de dollars octroyée sans appel d’offre à WE Charity.

Il s’agira de la troisième audition du comité des finances dans ce dossier.

Bill Morneau a des liens familiaux avec WE Charity et ses fondateurs Marc et Craig Kielburger. Les trois hommes se connaissent bien, au point de participer aux mêmes fêtes de famille.

Grace Acan, fille adoptive des Morneau, travaille au département des voyages de WE Charity. Une autre fille du ministre, Clare, a reçu le soutien de Marc Kielburger pour la parution de son livre sur les jeunes réfugiées au Kenya, en 2016, et a fait des discours lors d’évènements organisés par l’organisme.

Implication inévitable

Hier, le greffier du Conseil privé, Ian Shugart, a indiqué au comité des finances qu’il aurait été impossible que Bill Morneau et Justin Trudeau ne soient pas impliqués dans la conception de l’entente qui confiait à WE Charity l’administration des bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant.

«Je ne vois pas comment le premier ministre aurait pu ne pas être impliqué dans l’élaboration d’un programme d’une telle envergure», a-t-il dit.

Le grand patron de la fonction publique fédérale ne s’est toutefois pas expliqué clairement quant au risque de conflit d’intérêts dans cette affaire.

« Je ne me suis pas spécifiquement prononcé sur la récusation au cabinet », a dit M.Shugart.

Imagine du Canada éclaboussée

Ce que les libéraux ont qualifié de « pseudo scandale éthique» fait maintenant le tour du monde. Du Daily Mail en Angleterre, au Jakarta Post en Indonésie, en passant par le Figaro en France et le Haarezt en Israel, l’affaire éclabousse l’image du Canada partout.

Le journal indien Hindustan Times, qui compte plus de 3,7 millions de lecteurs, a même remarqué l’absence du premier ministre Trudeau aux communes lundi, alors même que les discussions « ont été dominées par la controverse sur l’octroi d’un contrat de près d’un milliard de dollars à un organisme caritatif proche de sa famille», écrit le journal.