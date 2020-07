HOUDE, Nicole



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 11 mars 2020, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Nicole Houde, épouse de monsieur Albéric Pineault, fille de feu madame Antoinette Desrosiers et de feu monsieur Xavier Houde. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil outre son époux, les familles Houde et Pineault, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.La mise en niche se fera au Mausolée St-Romuald ultérieurement. La famille tient à remercier Madame Christiane Roy, le personnel de la Maison du Littoral, celui du département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CRIC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Tél: 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Qc Tél: 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.com.