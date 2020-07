GOULET, Hélène



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 mai 2020, à l'âge de 71 ans et 11 mois, est décédée madame Hélène Goulet, conjointe de madame Murielle Vallerand, fille de feu madame Rolande Veilleux et de feu monsieur Philippe Goulet. Elle demeurait à Québec.La mise en niche se fera en toute intimité vendredi le 24 juillet au Mausolée Marie-de-L'Incarnation du cimetière St-Charles à 14h30. Outre sa conjointe, madame Murielle Vallerand, elle laisse dans le deuil son fils Francis Goulet (Agnès Tremblay); ses frères et ses soeurs: Nicole (Aimé Rouillard), Monique (Romain Corriveau), Denis (Yolande Corbin), Gaétan (Céline Isabelle), Doris (Yvon Godbout), Marcel (Diane Laflamme) et Julie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Murielle tient aussi à remercier tous les amis qui lui ont apporté une aide précieuse en cette période difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québecoise du Cancer.