VAILLANCOURT, Thérèse Bureau



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 29 février 2020, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Bureau, épouse de monsieur Marcel Vaillancourt. Elle était la fille de feu madame Bernadette Gauvin et de feu monsieur Joseph Bureau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Famille de l'Île d'Orléans. Outre son époux, elle laisse dans le deuil les enfants de celui-ci: André (Louise Caron), Carole (Roger Lessard) et Serge; ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement à tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Augustin (J-5000). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil. Téléphone: 418 654-0835. Site web: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org.