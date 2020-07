MALOUIN, Lucienne Fortin



À l'Hôpital de Baie St-Paul, le 9 mars 2020, à l'âge de 92 ans 11 mois, est décédée dame Lucienne Malouin, épouse de feu monsieur André P. Fortin. Née à Anticosti, le 3 avril 1927, elle était la fille de feu dame Elisa Richard et de feu monsieur Horatio Malouin. Elle demeurait à Isle-aux-Coudres.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Madame Malouin laisse dans le deuil ses enfants: Johanne Fortin (Marc Pedneault), Christine Fortin-Sauvageau (feu Pierre), feu Louise (Réjean Gauthier), feu Martine (Gérard Châtelain); ses petits-enfants: Paul (Julie), Richard (Karina), Jessica-Louisée, Marie-Claude, Philippe (Emmanuelle), Denis (Crystal), Robert (Diane); ses arrière-petits-enfants: Vincent, Alexis, Coralie, Maële, Juliette, Edward, Mathieu, Sabrina, Zakary, William, Edouard, Ella, Dryden, Ashton, Trinity; son frère Alfred (feu Andrée Couturier); sa sœur Hélène (Luc Côté); de nombreux beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de