DUCHESNEAU, Jacques



À l'hôpital St-François d'Assise, le 14 mars 2020, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé M. Jacques Duchesneau, fils de feu M. Georges Duchesneau et de feu Mme Thérèse Rochette. Il résidait au Cœur du Bourgs (Charlesbourg). Il laisse dans le deuil, ses frères : Denis (Micheline Guilbault), Raymond (Micheline Lemieux), André (Louise Guilbault), Roger (Sonia Drapeau), feu Claude (Feu Louise Monico), feu Marcel (Louise Robitaille / Denis Lavoie); sa petite sœur : Nicole (Gilbert Robitaille), Georges-Édouard (Céline Simard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un remerciement tout spécial au personnel du Cœur du Bourg. Aussi, nous soulignons les bons soins prodigués par le personnel (étage 6B) de l'hôpital St-François d'Assise. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la