CHAREST, Rita Bolduc

Au CHSLD de Rivière-Bleue, le 11 mars 2020, est décédée à l'âge de 93 ans et 11 mois, Mme Rita Bolduc, épouse de feu M. Lionel Charest, fille de feu Mme Lydia Morin et de feu M. Wilfrid Bolduc. Elle demeurait à Pohénégamook (Quartier Sully), Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 25 juillet 2020, de 12h à 14h50., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Viateur (Édith Labrecque), feu Mario (Ginette Marquis), Diane (Serge Morin), feu Jeannot (Francine Trudel), feu Denise (Régent Bourdon), Danièle (Hilario Tano), feu Serge (Caroline Pelletier), Hugues (Manon Carrier). Elle était la grand-mère de : Marie-Ève, Jean-Philippe, feu Marie- Noëlle, Raphaële, Xavier, Maggy, Alex, Noémie, David, Samuel, Pierre-Alain, Cédric, Thomas, Mathilde. Elle laisse dans le deuil ses 11 arrière-petits-enfants; ses soeurs: Germaine et Gisèle (Gilbert Forest); sa belle-sœur Juliette Emond (feu Maurice) et son beau-frère, Charles-Eugène Ouellet (feu Anne-Marie). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, autres parents des familles Bolduc et Charest ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Mélissa Asselin pour son dévouement exemplaire. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0. La direction des funérailles a été confiée à la