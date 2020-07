TREMBLAY, Rita



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 19 avril 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Rita Tremblay, fille de feu Gérard Tremblay et de feu Jeanne Théberge. Elle demeurait à St-Michel-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 12h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de St-Michel de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie Marcoux (Eric Beaulieu-Pelletier); ses petits-enfants: Odile, Édouard, Christophe et leur grand-mère Gaétane Beaulieu. Elle était la sœur de: feu Gilles (Marie-Claire Roy), feu Pierre (Nicole Frenette), Céline (Jean-Marc Pelletier), feu Richard, feu Gaston (Suzanne Pouliot), Conrad (Marie-France Morisset), Claudette (Gilles Létourneau), Suzanne (André Laliberté), Denise (feu Bernard Caron), Huguette (feu Bernard Sirois). Elle laisse également dans le deuil ses amis, neveux, nièces et plus particulièrement Marie-Pier Tremblay, Gabrielle Tremblay-Fontaine, Jasmin Tremblay-Fontaine et Rose Tremblay-Fontaine. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins et services à domicile du CLSC de St- Gervais et ses autres proches aidants pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison des soins palliatifs du Littoral au www.mspdulittoral.com. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :