PAQUET, Colette Poitras



Paisiblement à son domicile, le 14 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Colette Poitras, épouse de feu Roger Paquet. Fille de feu Louis Poitras et de feu Juliette Bisson, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (feu Gilles Boucher), Raynald (Guylaine Landry), France (Linda Simard), Sylvie, Pierrot et Denise; ses petits-enfants: Mélanie (Jimmy Trottier), Isabelle (Denis Turcotte), Cédric (Alexandra Lemaire-Côté), Mathieu, Marylou (Jason Labrecque), Andréanne (Dave Lessard) et Laurence (Maxime Desmarais); ses arrière-petits-enfants: Éryka, Alexandre, Antoine, William, Nolan, Emma, Bryan et Blake; son frère: Robert (Claire Moisan) ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée dans la mort. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au CLSC Basse-Ville, La clinique médicale Saint-Vallier (Isabelle), son pharmacien: Jacques Poudrier, les membres du personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement ainsi que son cardiologue Dr. Lebouthillier pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Poitras. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur (4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, Canada). Pour rendre hommage à Mme Poitras, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com