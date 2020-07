TREMBLAY, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Camille Tremblay, époux de feu madame Marguerite Boulianne, fils de feu madame Claire Larochelle et de feu monsieur Paul-Eugène Tremblay. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Jean Lamontagne), Claire (Réjean Blais), Réal (feu Diane Caron), Suzanne (Jacques Camiré), Yvon (Chantale Thibodeau), Lise (Guy Larose), feu Denis (Lise Poiré), Julie (Harold Lavoie), Jeanne-Mance (Eric Chabot); ses petits-enfants : David, Geneviève, Véronique, Kevin, Vicky, Jason, Sarah, Jimmy, Simon, Patrick, Karine, Carolane, Jérôme, Anne-Shirley, Maxime, Alexandre et Emy; ses 17 arrière-petits-enfants, ses sœurs : Colette Tremblay (feu Claude Pelletier) et Andrée Tremblay (feu Claude Longchamps); sa belle-sœur Marina (feu Claude Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. la famille recevra les condoléances, en présence du corps, auL'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.ca, Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.