BÉLANGER, Marie-Ange



Au CSHLD Paul Gilbert, le 4 mai 2020, à l'âge de 106 ans et 5 mois, est décédée madame Marie-Ange Bélanger, épouse de feu monsieur Emile Lessard, fille de madame Mary Delagrave et de feu monsieur Edmond Bélanger. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Félicien Bélanger (Noëlla Fiset), Doris Bélanger (Roger Dugas), Telma Mac Dermott Tardif (feu André Tardif), Denise Laroche (feu Vincent Bissonnette), Jean Laroche (Jeanne d'Arc Parent), André Gilbert (feu Andrée Laroche), Huguette Gagnon (André Massé), Francine Gagnon, Rita Garant (Marie Martz); les enfants de ses neveux et nièces; ses amies Nicole Méthot, Héléna Daigle, Claudette Drouin et Pauline Bureau. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Charnycois et le personnel du CHSLD Paul Gilbert pavillon Le Belvédère pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don a Fondation de santé et services sociaux Lévis -Lotbinière CISSS Chaudière-Appalaches.