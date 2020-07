LAROUCHE, Ginette Blouin



À son domicile, le 8 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Ginette Larouche, épouse de monsieur Robert Blouin. Née à Montmorency le 23 octobre 1944, elle était la fille de feu dame Laurenza Laforest et de feu monsieur Ernest Larouche. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport., les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àde 14h à 15h45.Les cendres seront déposées au cimetière St-Grégoire à une date ultérieure. Outre son époux Robert, madame laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Céline (Réjean Nicol), Louise, Clément, Jocelyn, Claude (Guylaine Laperrière), Martine (Denis St-Laurent), Richard Corbin (Sylvie Simoneau), Jacques Fortin (feu Doris), Hélène Thomassin (feu Jean-Marc); de la famille Blouin: Cécile (feu Arthur Cyr) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la belle-sœur de feu Noëlla Blouin (feu Léonce Bouchard) et de feu Rolande Blouin (feu Lucien Vaudreuil). La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans-Beauport ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs à domicile pour tout leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Huntington du Québec, Site : www.huntington.org, Tél. : 514-282-4272.