AUDET, Jacqueline Chabot



Au centre d'hébergement St-Antoine, le 15 juillet 2020, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée, entourée de l'amour de sa fille et de sa petite-fille, madame Jacqueline Chabot, épouse de feu monsieur Jean-Paul Audet. Elle était la fille de feu madame Rolande Goulet et de feu monsieur Arthur Chabot. Elle demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).La famille vous accueillera aule lundi 27 juillet 2020, de 19h à 21h et le mardi 28 juillet 2020, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera le même jour, soit le 28 juillet, à 15 heures, au cimetière de St-Gervais-de-Bellechasse, 225, rue Principale, Saint-Gervais (QC).Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (feu Clermont Touchette) (Jean Fontaine) et sa petite-fille Lyne Touchette. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Emilien Audet (feu Lucille Allen), feu Magella Audet (Fernande Blouin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués depuis 10 ans à madame "". Un merci spécial à Dre Pauline Crête ainsi qu'à Karolane et Patricia pour leur humanisme et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.