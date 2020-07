VERRET, Roland



À la Villa L'Heureux Séjour, Québec, le 15 mars 2020, à l'âge de 86 ans 4 mois, est décédé monsieur Roland Verret. Né à Beauport, le 11 novembre 1933, il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Gingras et de feu monsieur Joseph Elzéar Verret. Monsieur Verret laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Elzéar (feu Yolande Latouche), André (feu Odette Langevin), Thérèse, Marguerite, Colette Pouliot (feu Henri), Colette Trudel (feu Roger), Octave Grenier (feu Denise), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille remercie spécialement tout le personnel de la Résidence Villa L'Heureux Séjour pour leur dévouement et leur amour démontrés à Roland (monsieur sourire). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site : www.societealzheimerdequebec.comTél. : (418)527-4294Les Funérailles sont sous la direction de :