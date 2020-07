PLANTE MACOMEAU

Laure-Anna



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 3 juillet 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Laure-Anna Plante (Macomeau), épouse de feu monsieur Joseph Macomeau, fille de feu monsieur Nérée Plante et de feu madame Mathilda Lefebvre. Elle demeurait à Pintendre, autrefois de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu André (Réjeanne Lacroix), Jacqueline (Minas Cambouris), Micheline (Clément Couture), Marcel (Fatima Dorego), Jean-Guy (Sylvie Carlos), Diane (Bruno St-Pierre), Alain (Francine Amyot) et Françine; ses petits-enfants: Christina, Julie (Stéphane Lavallée), Ari (Sylvie Légaré), Athyna (Claude Boivin), Steeve (Lucie Caouette), Johnny, Patrick (Joannie Lyonnais), Jean-Michel (Ania Damas), Louis-Olivier (Jade Nadeau), Stéphane, Jessie (Jean Auger), Jimmy (Hélène Michaud), Philippe, Leevan (Joannie Dumais), Jennifer (Corey Keynan); ses frères et soeurs: Roger, feu Henri-Paul, feu Émilia, feu Rosario, feu Jean-Louis, feu Fernand, feu Adrien, feu Cécile; ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel soignant du CHSLD de Saint-Isidore pour le grand dévouement envers notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société diabète. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/don-en-vetements/