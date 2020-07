BÉLANGER, Jean-Marie



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 25 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Bélanger, époux dame Gisèle Prévost. Il est le fils de feu Edouard Bélanger et de feu Marie-Anna Sanfaçon. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles-Borromée. La famille recevra les condoléances 1 heure avant le début de la cérémonie, soit de 10h à 11h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle Prévost; ses frères et ses sœurs: feu Thérèse (feu Alphonse Beauchemin), Sr. Stella, feu Jean-Baptiste (feu Edith Parent), feu Cécile (feu Robert Légaré), Georgette (feu Roland Comtois), Lucien (Jeannine Plamondon), Germaine (feu Raymond Martel), Jeanne (Jean-Marc Gingras), feu Jeannette (Jean-Marie Ratté) et feu Jean-Guy (Marthe Bilodeau, feu Louise Auclair); sa belle-mère Yvette Lachance Prévost; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prévost: Lise (Rénald Marchand), Lucien (feu Agnès Leiba), Pierrette Lefebvre, Yves (Lucie Blanchet), Michel (France Pleau), Monique (Denis Laferrière), Suzanne (Henrich Peyer), Jean-Louis et Claude; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, tél.: (418) 525-4444.