BILLET, Joël



Le 27 décembre 2019, à l'âge de 74 ans et 1 mois, est décédé monsieur Joël Billet, conjoint de madame Clémence Bergeron, fils de feu madame Henriette Billet et de feu monsieur Lucien Billet. Il demeurait à Lévis.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Yann (Stéphanie Pluquet) et Loïc; ses frères et sœurs : Claude, Yves, Chantal et Claudine; les enfants de sa conjointe : Jean-François et Marie-Ève Champagne (Guillaume Fortin-Legault); les membres de sa famille québécoise qui l'avait adopté ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 25 juillet 2020, de 18h à 20h.