BOUCHARD LORD Gabrielle " Gaby "

À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 11 juillet 2020, est décédée à l'âge de 82 ans, madame Gabrielle " Gaby " Bouchard, épouse de feu monsieur Alain Lord. Native de Tourville, elle était la fille de feu dame Jeanne Lévesque et de feu monsieur Élie Bouchard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Estelle Bélanger et leurs enfants Julien, François et Pierre-Adrien); Andréanne (Mario Lord et leurs enfants Katherine et Étienne); Robin (Édith Lebrun et leur fille Justine). Elle était la sœur de: Gisèle, feu Paul, Marcelle et Doris. Sont aussi affectés par son départ ses belles-sœurs et beaux-frères des familles Bouchard et Lord, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux membres du personnel soignant de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9, https://dons.mspdulittoral.com . Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.Les membres de sa famille accueilleront parents et amis auà compter de 14h.