EMOND, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Ghislain Émond, fils de feu monsieur Philippe Émond et de feu madame Yvonne Lemieux. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Marie-Marthe Bernier), feu Fernand (feu Louise Lemieux), feu Yvette (feu Benoît Guay), feu Jacqueline (feu Marcel Langlais), feu Yolande (feu Robert Lemieux), Martin (Jeanne d'Arc Garant) et Marcel (Gertrude Garant) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation d'aide aux handicapés du Québec (https://www.fahquebec.org/).La famille vous accueillera auà compter de 13h.