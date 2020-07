CÔTÉ, Fernand



Au Centre d'Hébergement de St-Raphaël, le 29 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Fernand Côté, conjoint de feu madame Jeanne D'Arc Bolduc. Il était le fils de feu monsieur Lucien Côté et de feu dame Marie-Jeanne Latulippe. Il demeurait autrefois à St-Vallier de Bellechasse. La famille vous accueillera à, jour des funérailles à compter de 14h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Daniel Gilbert), Yvon (Lise Roy), Serge (Jocelyne Dupont), Roch (Nadège Doyon); ses petits-enfants: Karine (Mario Lortie), Jean-Philippe et Cynthia, Jonathan (Andréanne Doyon), Amélie (Jean-François Bérubé) et Jade, Nancy (Sébastien Côté) et feu Stéphane; ses arrière-petits-enfants: Zachary et Daphnée; ses frères et sœurs: feu Marguerite (feu Adjutor Tanguay), feu Roger (feu Rose-Alma Laflamme), Réal (Louisette Bernard), Marie-Rose (feu Robert Gourgues), Jean-Marc (feu Jocelyne Coulombe), Lucette (feu Léo Gagnon), Julien (Lise Blais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bolduc: Camille (Hélène Rogers), feu Lucien (Ghislaine Therrien), Rita (feu Paul Asselin), feu Gérard (Irène Pouliot), feu Roger (feu Elizabeth Roy), André (Marie-Claire Gourgues), Madeleine (Léopold Laliberté), Roland (Hélène Pelletier), Nicole (Magella Bourget), Gilles (Diane Pouliot); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les enfants tiennent à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement de St-Raphaël pour leur dévouement exemplaire et pour toute l'attention portée à leur père ainsi que pour les soins prodigués avec tant de gentillesse et de délicatesse. La direction des funérailles a été confiée à la