FLEURY, Aline



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 10 juillet 2020, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée Aline Fleury, fille de feu madame Simone Boivin et de feu monsieur Arthur Fleury. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Nancy St-Pierre), Alain Giguère (Odette Blouin); son petit-fils Gabriel ; ses frères et sœurs: Charlotte (Rénald Monmigny), feu Marcel (Louisa), Yves (Colette), Pierrette (feu Michel Bédard), Jean-Marc, Serge, Lise, Danielle (Claude Ruelland), Jean-Marc (Denise), Henri, Huguette (feu Jacques Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca