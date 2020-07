FORCIER, Odette Rhéaume



À son domicile, le 8 juillet 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Odette Rhéaume, épouse de monsieur Robert Forcier, fille de feu dame Juliette Talbot et de feu monsieur Joseph Rhéaume. Elle demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Robert Forcier; ses enfants : Michel (Sandra Filion), Diane, Gaston (Karine Huard), Jean-Marc (Manon Renaud), Stéphan (Geneviève Samson); ses petits-enfants : Nelly, Charles, Alexis, Eric, Pierre-Alexandre, Noémie, Érika, Olivier, Stéphanie; ses sœurs et sa belle-soeur: Denise, Gisèle (Serge Plourde), Lucella Lemieux (feu Robert), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Forcier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Jacques-Cartier, pour leur dévouement et le support apporté.