RICHARD, René



Au Centre d'hébergement Loretteville, le 9 juillet 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur René Richard, retraité de Molson, époux de feu dame Jeannette Judd. Il était le fils de feu dame Julienne Simard et feu monsieur Louis Richard. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.et la mise en terre aura lieu après au cimetière St-Sauveur Québec. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Michel, feu Mario et Daniel (Annie Morin); son petit-fils Dave; ses frères et sœurs : feu Wilfrid (feu Colette Paradis), feu Gérard (Charlotte Paradis), Ida (Jean-Denis Demers), feu Jean-Marie (Lise Vézina), feu Paul-Émile (Denise Pearewick), Gilles (Nicole Paradis) et feu Louis (feu Thérèse Routhier), feu Juliette (feu Honorius Plante), feu Maurice (feu Lise Bégin), feu Roméo (feu Marie-Paule Blouin) et feu Cécile (feu Jean-Paul Simoneau); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Pierrette (feu Michel Bilodeau), feu Normande (feu Maurice Bélanger), feu Père Raymond (Eudiste), feu Gaston, feu Walter (Thérèse Amyot), feu Steve, feu Murielle (feu Henri Déry), feu Benoit et feu Roger (Émilienne Bernier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du foyer de Loretteville pour leur attention bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél. : (418) 656-4999.