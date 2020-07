THIBAULT, Réjean



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 10 juillet 2020, à l'âge de 68 ans et 3 mois, est décédé monsieur Réjean Thibault, époux de madame Francine Gamache, fils de madame Jeannette Dubé et de feu monsieur Paul-Yvan Thibault. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, ses frères et soeurs: Viateur, Lucette (Gilles Chouinard), Hélène, Marc-André (Marise Roy), Monique, Yves, Richard (Sylvie Gamache), Lyne et Madeleine; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaétan Gamache (Sylvie Bédard), Alain Gamache et Rémi Bernier (Nancy Villafane) ainsi que son ex-belle-mère Françoise Bernier, de même que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière Saint-Charles. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la Maison de soins palliatifs du Littoral, les bénévoles, et particulièrement le Dr Robert, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com