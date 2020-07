ST-PIERRE, Henri



À l'Hôpital Laval, le 14 juillet 2020 à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Henri St-Pierre, époux de madame Irène Labbé. Il était le fils de feu dame Gabrielle Leclerc et de feu monsieur François St-Pierre. Autrefois de Saint-Jean-Port-Joli, il demeurait à Charlesbourg. Outre son épouse Irène, il laisse dans le deuil ses fils André et Gaston. Il était aussi le père de feu Sylvain et de feu Michel. Il laisse ses petits-enfants Cédric et Jonathan ainsi que sa filleule Diane St-Pierre. Il était le frère de feu Fernand (Claire Labbé). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Labbé, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés à son médecin Dr Gilles Lafrance, à sa travailleuse sociale Anne St-Laurent de l'Hôpital Laval, à l'ensemble du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur accueil et leur soutien durant son séjour parmi eux. Un grand merci également à l'ensemble du personnel ses soins à domicile du CLSC La Source pour leur aide et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8. https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/ Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi à compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.