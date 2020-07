CANTIN, Marius



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Marius Cantin, époux de dame Ange-Hélène Légaré et fils de feu Paul-Émile Cantin et de feu Alice Cantin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Guylaine (Daniel), Réjean (France), Alain (Michèle), ses petits-enfants: Marie-Pierre, Claudia, Alexandre, Vincent et Mathieu, ses frères et sœurs: Gaston (Fernande), Jean-Guy (Micheline), Gérard (Hélène) et Claudette; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à M Cantin. Selon ses volontés, il n'y aura aucune célébration. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don Pour