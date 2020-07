ROUSSEAU

Marie-Ange Chevalier



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 12 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Marie-Ange Chevalier, épouse de feu M. Paul-Henri Rousseau. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h20.et de là au cimetière de St-Pierre, Île d'Orléans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Nancy Mailloux) et Harold (Manon Beaudoin); ses petits-enfants: Ann Julie (Anthoni Lupien), Félix (Isabelle Armstrong), Laury, Sofia-Ève et Samuel; son arrière-petit-fils Eliott, sa sœur Huguette Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Rousseau et Chevalier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0