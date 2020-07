MAGNAN, Jacques



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 juillet 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Jacques Magnan, fils de feu madame Gertrude Lacasse et de feu monsieur Gilles Magnan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Zackary (Mylaine Lévesque), Aisha (Christopher Gélinas) et Kialie (Tommy Rozon); son amie de cœur Karine Nadeau et ses enfants Roxanne Nadeau et Kelly Dupuis; ses sœurs : Claire et Suzanne; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement : Benoit et Christine Therrien. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la merveilleuse Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca ou à l'Église Vie Abondante, site web : https://eva-quebec.com/ Des formulaires seront disponibles sur place.