MERCIER BISSONNETTE

Gabrielle



À Lévis, le 20 mai 2020, à l'âge de 96 ans et 8 mois, est décédée madame Gabrielle Mercier, épouse de feu monsieur Marcel Bissonnette, fille de feu madame Adrienne Gagné et de feu monsieur Alfred Mercier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leur conjoint respectif. Elle était la sœur de: feu Madeleine (feu Léon Turgeon), feu Marcel, feu Benoît, Pierrette (feu Henri Royer), Pauline (feu Thomas McAllister), Rolande, André et Paul (Evelyne Leblanc). Quant à la famille Bissonnette, elle était la belle-sœur de: feu Rita (feu Roger Vézina), Pierrette (Georges Guay), feu Yves (feu Gilberte Paradis), feu Noëlla (feu Joseph Prévost), feu Jacques (Madeleine Boutin et son conjoint Gilles Vézina), feu Gilles (feu Louise Vézina), Claude (feu Lise Bélanger), Laurent (Annie Roy) et feu Micheline. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au dévoué personnel de l'Urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis et, en particulier, au Docteur François Bégin, urgentologue, qui lui a prodigué les derniers soins et qui l'a accompagnée avec tendresse et humanité jusqu'à la fin et également à l'équipe médicale et aux aides-soignants du quatrième étage du Centre d'Accueil St-Joseph pour les nombreux soins de qualité reçus au cours de la dernière année et pour, dans le cas de certains d'entre eux, la relation quasi- familiale qu'ils entretenaient avec elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don " in memoriam " à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.