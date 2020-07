POULIN, Lucie Anna Hébert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mercredi 8 juillet 2020, est décédée à l'âge de 96 ans et 10 mois, madame Lucie Anna Hébert, épouse de feu monsieur Émile Poulin. Elle était la fille de feu Napoléon Hébert et de feu Marie-Louise Labrecque. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Sainte-Germaine-Station. Madame Lucie Anna Hébert sera exposée à la résidence funérairele vendredi 24 juillet de 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marie (Adrienne Bourque), Bibiane (Eugène Marceau), Pierre (Lise Bégin), Murielle (Richard Guay), Noël (Jocelyne Gagné) et Joanne (Karl McNeil). Elle était la grand-mère de: Patrick et Marie-Lou Poulin, feu Rachelle et feu Émilie Marceau, Sébastien et Dominic Poulin, Marie-Claude et Christine Rouillard, Jean-Marc, Éric et Caroline Poulin, Claudine Deblois ainsi que l'arrière-grand-mère de: Éloi, Raphaël, Laurie, Laurence, Juliette, Renaud, Zoé, Sofia, Hugo, Mili, Lexi, Mayson, Tyler, Gabrielle, Émile, Anaïs, Maxime, Maeli, Sarah, Émile et Thomas. Elle était la sœur de: feu Bernadette, feu Adrien, feu Fernand, Lucille (feu Réal Gagnon), feu Candide (feu Magloire Dumont), feu Paul-Émile (Raymonde Morin), feu Jeanne (Gérard Boutin), Léo (Maude Veilleux), Denise, Irène (Yves Baillargeon), Marielle (Hervé Nadeau), Jean-Guy (Suzanne Drouin), Normand (Pauline Beaudoin) et Gaston (Claire Nadeau). De la famille Poulin, elle était la belle-fille de feu Joseph Poulin (feu Marie-Anna Faucher) et la belle-sœur de: feu Alida (feu Joseph Doyon), feu Josephat (feu Antoinette Savoie), feu Ovila (feu Alice Godbout), feu Blanche (feu Émile Faucher), feu Philibert (feu Annette Fauchon), feu Antoinette (feu Antonio Lacroix), feu Eugène (feu Juliette Guertin), feu Adrien (feu Lucienne Côté), feu Joseph (feu Alexandrine Poulin) et feu Fortunat (feu Lucienne Poulin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Mgr Bourget et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwhita (pour la fabrique de Lac-Etchemin), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.