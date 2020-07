LABRECQUE, Monique Grégoire



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 3 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Monique Grégoire, épouse de feu monsieur Daniel Labrecque, fille de feu monsieur Ernest Grégoire et de feu madame Eva St-Hilaire. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal Labrecque (Nicolas Cantin), Caroline Labrecque (Claude-Frédéric Hallé) et Valérie Labrecque (Jean-Luc Bouffard); ses petits-enfants : Gabrielle, Émilie, Anne et Emmanuelle Cantin, Matthew, Philip et leur père Sébastien Arsenault, Louis, Jeanne et François Bouffard; ses frères et soeurs : feu Paul Grégoire (Marie-Reine Roy), feu Cécile Grégoire (feu Darius Roberge), Jeanne Grégoire (Gaétan Roy) et feu Dominique Grégoire (Sylvie Langlois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labrecque : Rock (Suzette Provençal), Jacques (Armande Dubé), Violette, Angèle, Ruth (feu Guy Gervais), Pierre (Danièle Lachance), Bruno et Mario (Michèle Breton); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine-Audet, ainsi que madame Madeleine Nadeau et Marguerite Villeneuve pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation L'Albatros de Lévis, https://albatroslevis.com/.le samedi 25 juillet de 18h à 20h30 et le dimanche 26 juillet à compter de 13h.