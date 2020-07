SAUVAGEAU, Germaine



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 9 juillet 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Germaine Sauvageau, fille de feu monsieur Georges Sauvageau et de feu dame Bernadette Laganière. Elle demeurait à Grondines.L'inhumation suivra au cimetière de Grondines. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Sauvageau est allée rejoindre ses frères et sœurs décédé(e)s: Thérèse, Lucie, André, Joseph, Émile et Madeleine. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et Maryse Therrien, proche aidante, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Des Amis du Jeffery Hale, 1270, chemin Ste-Foy, suite 2000, Québec, QC G1S 2M4.