MOTTARD, Janyne



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 13 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Janyne Mottard épouse de feu monsieur Roland Denis, conjointe de monsieur Martin Germain. Elle était la fille de feu monsieur Henri Mottard et de feu madame Aurore Petitclerc. Elle demeurait à Donnacona, autrefois de Pont-Rouge. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lucie Plamondon (Robert Gagnon), Mario Plamondon (Annie Vachon), Diane Plamondon (Daniel Baril), feu Réal Plamondon, Gilles Plamondon (Michèle Nantel), Linda Pépin (Mikaël Hayt), feu Lison Pépin et Chantale Pépin; ses petits-enfants: sa filleule Marie-Claude Gagnon (Donald Thibault), Jean-François Gagnon (Mélissa Belly), Daniel Gagnon, Johnny Paré, Simon Paré, Jean-Samuel Plamondon (Alexandra Faucher), Benoit Plamondon (Judith Leclerc), son filleul Bradley Pépin (Caroline Huot), Mathieu Pépin-Robitaille, Marie-Soleil Denis (Sébastien Thibault) et Réal Pépin ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs de la famille Mottard: feu Roland, feu Fernand, Annette (feu Henri-Jean Lavoie), Cécile (feu Claude Bouchard), feu André (Carole Jobin), feu Paul et Simone; les enfants de monsieur Germain: Line, Martine (Stéphane Batko), Chantale et Stéphane; les enfants de feu monsieur Denis : Carole (Jean-Paul Jackson), Yvon, Christiane (Sylvain Torangeau), feu Roland, Gérald (Sonia Brousseau), Marcel, Guy (Julie Leclerc) et Jean-Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'équipe des soins palliatifs, spécialement la docteure Jacynthe Lambert, pour leur humanisme et les bons soins prodigués à notre mère. Il n'y aura pas de condoléances.Par la suite, les cendres seront déposées Columbarium Claude Charest & Fille Ltée, Pont-Rouge. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr