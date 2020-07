MARCOTTE, Alain



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juillet 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Alain Marcotte, fils de feu monsieur Jean-Marie (Smith) Marcotte et de madame Noëlla Julien. Il demeurait à St-Basile. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Daniel (Madeleine Jobin), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 13e et 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Il n'y aura pas de condoléances.Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière de St-Basile. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, www.cancer.ca.