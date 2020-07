CARON, Raymond-Marie (McKin)



Au CHSLD Cap Saint-Ignace, le 10 juillet 2020, entouré de l'amour de sa famille, est décédé à l'âge de 85 ans et 3 mois, monsieur Raymond-Marie Caron dit McKin, époux de dame Madeleine Breton. Il était le fils de feu Laurent Caron et de feu Élisa Dubé. Il demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. M. Caron a été conseiller municipal pendant plusieurs années et fut maire de la paroisse de 1975 à 1979. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 12 h à 14 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Madeleine; ses enfants : Diane (Gilles St-Pierre), Benoît, Ghislain. Il était le frère de : feu Hervé (feu Armande Castonguay), feu Roland, Jeannine (Georges Chamard), feu Marthe, Gemma (feu Paul-Henri Castonguay), feu Colette (feu Ernest Bélanger), Gilberte (Gaston Huppé), Aline (Louis-Georges Bélanger), feu Charles, et de la famille Breton il était le beau-frère de: Lucette (feu Émilio Ouellet), Réjane, Jacques (Hélène Tanguay), André (Jacqueline Laflamme), Gaston (Lorraine Rodrigue), Laurent, feu Pierrette, Egide (Suzanne Veilleux), Micheline (feu Gaétan Châteauvert), Colette (Dominique Guimont), Richard (Ange-Aimée Bouffard), Raymond (Carole Laliberté), feu Jean. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire exprimer toute sa reconnaissance aux membres du personnel soignant du Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet et du CHSLD Cap Saint-Ignace pour leur soutien, leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer,https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/