BERGERON, Marthe Martin



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Marthe Martin Bergeron, aussi appelée affectueusement Mémé, décès survenu le 17 juillet 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu Joseph Martin et de feu Émérilda Lavoie. Elle est allée rejoindre notre père, Léonard Bergeron, décédé en 1988. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Denis Sanfaçon), Martine (Daniel Sylvain) et Patrick (Julie Perron), ses petits-enfants: Vincent Leblond (Mélissa Gagnon Bélanger), Jérémy Leblond (Alexandra Mathieu), Charles-Édouard et Juliette Bergeron ainsi que ses arrière- petits-enfants: Maysen, feu Nolan et Charlie Leblond. Elle était la sœur de Rita (Réal Fortin), Denise (feu Laval Filion), Claire (feu André Ringuet), Jean (Odette Fortin), Madeleine (Mado) (Marc-André Dionne), Thérèse (feu Roland Forest), feu Denis (Solange Tremblay). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, les membres de la famille Bergeron et ses ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel des Résidences du Précieux-Sang de Lévis (préposées, personnel soignant ainsi que la direction de l'établissement) pour leur gentillesse, leur dévouement et pour la qualité des soins prodigués à notre mère au cours des 11 dernières années.La famille vous accueillera aude 9h à 10h45.