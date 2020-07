DAIGLE, Gisèle Boucher



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 13 juillet 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Gisèle Boucher, épouse de feu monsieur Gaston Daigle, fille de feu Joseph Boucher et de feu Blanche Dubois. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine Daigle (feu Pierre Aymong) et Raymond Daigle (Anne Soulières); ses petits-fils : Francis Daigle (Vicky Baribeau) et Vincent Daigle; ses arrière-petits-enfants : Jean-Christophe, Savannah et Sheldon. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Lionel Boucher, feu Omer Boucher (feu Monique Doyon), feu Roland Boucher, feu Marcel Boucher, feu Laurette Boucher, feu Gertrude Boucher, feu Lucienne Daigle, feu Lucien Daigle (Suzanne Bouchard) et de feu Thérèse Daigle (feu Jean-Charles Giroux). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du CHSDL Champlain-Chanoine-Audet pour les bons soins et les attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).La famille vous accueillera à la résidenceet de là au cimetière paroissial.