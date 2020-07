GOSSELIN, Paul-Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Paul-Henri Gosselin. Il demeurait à St-François, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard.Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Pascale Boucher), la mère de son fils dame Murielle Brousseau; ses petits-enfants: Olivier (Justine Bessette) et Félix; sa conjointe dame Jocelyne Lessard; ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs: Thérèse (feu Robert Imbeau), Laurence (feu Jean-Louis Turcotte), Donat (Yolande Brousseau), feu Lucien (Colette Dupuis), Émilienne (feu Pierre Hébert), Georgette (Gérard Normand), Yvon (Diane Turcotte), Ghislain (Edith Marquis), Guy (Marie-Josée Marquis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau et Lessard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Société de l'arthrite, 481, rue Franklin, Québec, QC G1K 2G8. Par téléphone au 1(800) 321-1433 / site internet : www.arthrite.ca/quebec