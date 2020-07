AUGER, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Auger, époux de feu madame Denise Villeneuve. Il était le fils de feu Wilfrid Auger et de feu Cécile St-Onge. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses enfants: Madeleine (Danulo Joseph), Hélène (Daniel Morin), Claude (Gaétane Bergeron); ses petits-enfants: Guillaume (Laurence), Jonathan, Frédérik (Rima), Marie-Kim, Christian (Samantha), Mathieu, Daïka Laurie; ses frères et sœurs: Pauline (feu Zoël Hamel), Ida (Léo Bergeron), Bertrand (Florence Côté), feu Mariette (André Leclerc), feu Camille, feu Gérard (Marie-Ange Côté), Raymond, Ginette, Francine (Jacques Langlois), Réjeanne (André Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve: André (Doris Pelland), Louise (Guy Foucault), Micheline (Gilles Morin), Michel (Guylaine Flamand), Diane (Alain Mercier), Francine (Sylvain Brière); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h,La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire