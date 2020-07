Aucune lueur dans le tunnel de la pandémie au Mexique

Au Mexique, aucun signe avant-coureur d’un ralentissement de la pandémie n’est visible. Et pour cause: le confinement n’y est toujours pas obligatoire et l’aide économique à la population y est insuffisante, selon des avis d’experts.

Les autorités semblent avancer à tâtons pour sortir de cet engrenage sanitaire qui a contraint au chômage les nombreux Mexicains employés du secteur de l’économie informelle.

Le refus d’imposer l’enfermement forcé de la population, dès le début de la crise, avait été une décision du président de gauche Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Il en avait justifié le risque en avançant l’argument du respect des droits humains, mais surtout la nécessité pour des millions de travailleurs informels - 56% de la main-d’oeuvre - de se nourrir.

«Il n’y a jamais eu de quarantaine stricte. En tant que société, nous n’avons pas eu la discipline nécessaire pour rester chez nous, les chaînes de transmission du virus n’ont pas été coupées», constate Malaquías López, ancien fonctionnaire de la santé et expert en politique publique à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Avec 127 millions d’habitants, le Mexique est le quatrième pays au monde en termes de décès dus à la COVID-19 (40 400) et le septième en termes d’infections (356 255).

En dépit de ces chiffres et alors que certains pays se préparent à la possibilité d’une seconde vague de la maladie, AMLO affirme sans sourciller que l’épidémie est en déclin, certes «très lentement», et que le système de santé résiste encore.

Le ministère de la Santé reconnaît toutefois que l’augmentation moyenne des nouveaux cas est de 1,2 % par jour et qu’il faudra «plusieurs mois» pour parvenir à un contrôle adéquat dans la plupart des 32 États de la fédération mexicaine.

Une aide insuffisante

D’autres idées émanant d’AMLO ont aussi limité l’aide gouvernementale, comme son penchant pour l’austérité ou son aversion pour l’endettement et les stimuli économiques, qu’il qualifie de mesures «néolibérales».

Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le plan budgétaire du Mexique pour faire face à la crise sanitaire équivaut à 1,1 % du PIB.

Le Mexique se situe ainsi en 12e position parmi les 16 pays d’Amérique latine qui ont en moyenne alloué des budgets de 3,2 % de leur PIB.

Le président mexicain a préféré miser sur des programmes de soutien aux personnes âgées, aux jeunes et aux enfants, des promesses de campagne jugées inadaptées aux conséquences désastreuses du confinement pour l’économie du pays.

Il a aussi promis en avril d’octroyer trois millions de prêts aux petites entreprises et aux travailleurs, d’une valeur de 1110 dollars chacun. Mais à la date de vendredi, seuls 963 831 prêts avaient été distribués, selon le gouvernement.

«Les montants ne sont pas conformes à la réalité», met en garde César Salazar, universitaire à l’Institut de recherche économique de l’UNAM.

L’absence de réponse adaptée à l’ampleur de la crise explique les sombres prévisions pour l’économie mexicaine, qui chuterait de 9% cette année, selon les analystes, tandis que le chômage frappe désormais 12 millions de personnes depuis avril.

L’imposition d’une vraie mesure de confinement risquerait d’aggraver une situation déjà rendue dramatique par la période.

Coup de grâce

Un nouvelle paralysie de l’économie «porterait le coup de grâce à de nombreuses entreprises qui ont réussi malgré tout à survivre», avertit M. Salazar, qui estime que dans un tel scénario, l’État devrait augmenter son soutien.

La municipalité de Mexico, la zone la plus touchée par le nouveau coronavirus, a mis en place des alternatives au confinement total.

La capitale a ainsi multiplié les tests de dépistage du virus afin de restreindre la mobilité des personnes atteintes, alors que le gouvernement fédéral se montre au contraire pour le moins réticent à procéder à des tests en masse.

À ce jour, le Mexique est le pays d’Amérique latine qui effectue le moins de tests pour 1000 habitants, selon l’université d’Oxford.

La stratégie de «confinement» de Mexico ne trouve aucun écho au sein du gouvernement fédéral qui insiste sur la garantie des soins médicaux plutôt que sur le confinement.

«On préfère laisser la pandémie évoluer, en essayant d’éviter la saturation des hôpitaux», explique Alejandro Macías, expert en maladies infectieuses et «tsar» de la pandémie de grippe H1N1 2009.

Les autorités ont prévu qu’étant donné la taille du territoire mexicain - près de 2 millions de kilomètres carrés - le coronavirus frapperait sous la forme d’épidémies localisées qui devraient être combattues localement.