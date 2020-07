DUBOIS, Marie-Rose Perron



Au Centre d’hébergement St-Marc-des-Carrières, le 13 juillet 2020, à l’âge de 100 ans et 7 mois, est décédée madame Marie-Rose Perron, épouse de feu monsieur Raymond Dubois. Elle demeurait à St-Marc-des-Carrières, autrefois à St- Casimir.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Denis (feu Linda Blouin), Michel (Susie Pépin), Céline (Guy Tessier) et André (Sylvie Naud); ses petits-enfants : Anthony et Sandrine (Thomas Guindon); sa soeur Jeannette Perron Martel, sa belle-soeur Lena Aubin Perron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d’hébergement St-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués ainsi que tous les bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca