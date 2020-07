TREMBLAY, Jean-Eudes



À Québec, le 30 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Eudes Tremblay, fils de feu dame Bella Jean et de feu monsieur Alphonse Tremblay. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc. pour crémation.Il laisse dans le deuil ses enfants : Dany Caron Tremblay (Kareen Dugas), Marie-Hélène Caron Tremblay (Dominique Allaire); ses petits-enfants : Mathis et Gabriel Caron ; Jean-Christophe Allaire. Il était le frère de: Brigitte Tremblay (feu Jean-Joseph Tremblay), feu Edmond (feu Huguette Desbiens), feu Gertrude (feu Arthur Belley, feu Gaétan Gobeil), feu Jean-Yves (Rachel Pagé), feu Laurent Tremblay (feu Gisèle Blackburn), Madeleine (feu Jean-Baptiste Boivin, Jean-Claude Tremblay), Fleurette (feu Alain Villeneuve), feu Cédulie (feu Charles-Auguste Simard), feu Marcel (feu Murielle Gilbert), Claude (feu Denise Côté). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux nièces, cousins, cousines et ami(e)s.